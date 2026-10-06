Internacional

Rusia Niega Restricciones por Supuesto Caso de Peste Neumónica

Las autoridades insistieron en que el documento que circula en internet sobre el endurecimiento de las medidas sanitarias en Irkutsk es falso

Centro de Asistencia y Rescate Médico, un hospital de enfermedades infecciosas, en la región de IrkutskCentro de Asistencia y Rescate Médico, un hospital de enfermedades infecciosas, en la región de Irkutsk. Foto: Reuters

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