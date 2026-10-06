Rusia Niega Restricciones por Supuesto Caso de Peste Neumónica

El organismo ruso de control de consumo y salud (Rospotrebnadzor) negó que exista un endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", afirmó el organismo a través de telegram.

El Rospotrebnadzor reiteró que "por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo". Recalcó que "la situación sanitario-epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable".

Esto luego de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste, y que según medios habría llevado a al menos 200 personas y a 5 hospitales a permanecer bajo estrictas medidas de vigilancia y cuarentena.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alerta por Muerte de Trabajadora de Laboratorio Especializado en la Peste en Rusia

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma, ya que se trata de una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A diferencia de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas, la neumónica se transmite a través de gotículas.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones. Las autoridades rusas aseguran que no se ha detectado la enfermedad durante la autopsia.

Según el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, una inspección de una comisión de expertos ha concluido que "la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada".

Además, añadió, ningún empleado del instituto de lucha contra la peste ha acudido al médico desde la defunción de la joven.

Por su parte, La Organización ⁠Mundial de la Salud dijo que las autoridades ​rusas han identificado a todas ‌las personas que estuvieron en contacto con una trabajadora de laboratorio de ⁠un instituto de investigación sobre la peste en ‌Siberia que murió ‌por causas desconocidas.

"Según ⁠la información recibida, se ha identificado a todos los contactos de la ​paciente ​y ‌se ‌vigila su estado de salud. Hasta la fecha, ninguno ha presentado ​síntomas de enfermedad", dijo el vocero de ‌la OMS ‌Christian Lindmeier.

Tal fue el impacto de la noticia que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que su gobierno sigue de cerca la situación y ofreció a ayuda a Rusia.

Por su parte, este martes el Kremlin agradeció el ofrecimiento de Trump. "Es siempre algo muy bueno cuando se ofrece ayuda", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recalcó que respecto a la situación en Irkutsk "es necesario orientarse por las informaciones de Rospotrebnadzor", la agencia rusa de defensa al consumidor, que "informa detalladamente sobre cómo marchan las cosas".

ICM