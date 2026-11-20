Donald Trump aseguró este viernes que su gobierno impedirá un ataque iraní con una “bomba sucia” en Washington. Varios medios estadounidenses han señalado esta semana que los servicios de inteligencia de Estados Unidos se han tomado en serio esta presunta amenaza.

“Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán. Sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos”, declaró el presidente durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. El mandatario estuvo acompañado por varias de las principales figuras de su gobierno, como son el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y Stephen Miller, jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Trump insistió en que “la gente aquí en Washington D.C. está a salvo en este momento” y añadió: “¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?”

La presunta amenaza de una bomba sucia fue dada a conocer por CNN. Según explicó la cadena estadounidense, los servicios de inteligencia detectaron posibles planes iraníes para atacar a altos cargos en Washington con una bomba sucia.

No obstante, este reporte matizaba que los funcionarios estadounidenses seguían debatiendo si Irán tiene la capacidad técnica para llevar a cabo un atentado de este tipo.

¿Qué es una bomba sucia y cuándo se ha utilizado una en un conflicto?

Una bomba sucia no debe ser confundida con una bomba nuclear. Aunque se elabora con material radiactivo, no libera energía por medio de fisión. En estos artefactos, se emplean explosivos químicos tradicionales para propagar material tóxico.

Expertos de seguridad consideran que la letalidad de una bomba sucia es baja, pero en cambio tiene una gran capacidad para provocar alarma entre la población. Además de que la limpieza posterior requiere grandes recursos. Aunque por años se ha temido que algún grupo terrorista desarrolle una bomba sucia, hasta el momento nunca se ha comprobado el uso de una por parte de estas organizaciones.

En 1995, rebeldes chechenos plantaron una bomba sucia en un parque de Moscú. Esta estaba construida con explosivos químicos y una carga de cesio-137, un material radiactivo con usos médicos. No obstante, el artefacto no fue activado.