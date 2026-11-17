Estr martes, Donald Trump declaró que se toma “muy en serio” cualquier amenaza contra Washington, después de que aparecieran informaciones de que Irán planeaba atacar altos funcionarios en la capital, posiblemente con un artefacto radioactivo. Te explicamos qué es una bomba sucia y cómo Teherán podría construir una con el material radiactivo que posee.

Advierten sobre posible ataque con bomba sucia en Washington

CNN dio a conocer que Irán preparaba ataques contra altos cargos del gobierno estadounidense. Según declararon siete funcionarios a la cadena de televisión, el ataque habría sido planeado con una bomba sucia. Estas bombas no producen una explosión nuclear, pero sí liberan material radiactivo.

Al ser cuestionado por los reporteros durante una visita en Filipinas, Donald Trump respondió: “Si existe [la amenaza], pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás”. Y añadió: “Espero que no sea así, pero nos lo tomamos muy en serio porque resulta que están locos”.

Según los funcionarios citados por CNN, no había indicios de “un ataque inminente” y la idea de arrojar una bomba sucia solo se habría barajado junto con otras. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que esta información era “inventada” y acusó que buscaba “preparar el terreno” para “nuevas agresiones y atrocidades”.

Este martes, Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, pese a las conversaciones con Omán y Qatar, que actúan como mediadores. Washington atacó una base de lanzamiento de misiles iraní después de que Teherán afirmara haber impactado un sistema de radar estadounidense en Baréin.

¿Qué es una bomba sucia y cómo Irán podría construir una?

Las bombas atómicas, como la que Estados Unidos arrojó en Hiroshima, funcionan al fisionar átomos de uranio enriquecido. Este no es el mismo que se usa como combustible en una central nuclear.

El uranio de una bomba atómica ha sido filtrado en centrifugadoras para obtener una mayor concentración de un isótopo específico: el uranio 235. Comúnmente, una central nuclear usará una mezcla de uranio 238 (el átomo más común de este elemento, con 238 partículas en su núcleo) y apenas un 5% de uranio 235 (mucho menos común, pero también menos estable). En cambio, el material de una bomba atómica exige una proporción varias veces mayor de uranio 235, indispensable para activar la reacción en cadena de una explosión nuclear.

Precisamente, los ataques de Israel y Estados Unidos en 2025 contra Irán buscaban destruir la infraestructura utilizada para enriquecer el uranio más allá de lo que necesita un programa nuclear civil. Pero una opción relativamente más sencilla sería la construcción de una bomba sucia.

Esta clase de artefacto no se considera un arma de destrucción masiva. Se compone de un explosivo y de material radiactivo que se quiere propagar en el ambiente. Puede causar muertes por contacto con el material contaminado, pero su principal uso sería psicológico y económico, pues se deben invertir recursos para limpiar un área contaminada.

Los primeros indicios de una bomba sucia datan de la guerra entre Irán e Irak en los años ochenta, donde Bagdad habría considerado la construcción de un artefacto para dispersar material radiactivo en extremo tóxico. En 1995 resurgió la amenaza de una bomba sucia durante la guerra en Rusia contra rebeldes chechenos. Estos últimos colocaron un explosivo en un parque de Moscú que dispersaría cesio-137, un material radiactivo con usos médicos. Esta bomba sucia no fue activada.

Aunque no hay informes de que se haya usado una bomba sucia, varios países le han considerado una amenaza nada despreciable debido a que sería más económica y más fácil de construir que una bomba atómica.