Así Intentaron Robar a Dueños de iPhone sus Tarjetas y Criptomonedas con Código Malicioso
Los scripts estaban programados para sustituir las direcciones de pago en criptomonedas por el monedero del atacante
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Los scripts estaban programados para sustituir las direcciones de pago en criptomonedas por el monedero del atacante
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Este lunes, el investigador de seguridad Scott Helme reveló que los sitios de 178 organizaciones de distintos sectores, entre ellas Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce e IKEA, fueron blanco de un ataque con un doble objetivo: robar criptomonedas e infectar teléfonos iPhone.
La puerta de entrada no fue cada sitio por separado, sino Optimizely, un proveedor que todos comparten. Se trata de una plataforma de optimización de sitios web.
A través de ella, según Helme, se distribuyó código JavaScript malicioso que llegaba a los visitantes al abrir las páginas.
Los scripts no se limitaban a una sola tarea. Estaban programados para sustituir las direcciones de pago en criptomonedas por el monedero del atacante, de modo que el dinero llegara a manos equivocadas.
También buscaban capturar los números de tarjetas de crédito en el momento en que los usuarios los escribían, robar cookies y capturas de pantalla, e instalar código de explotación en dispositivos con iOS.
La firma de ciberseguridad HudsonRock aseguró haber encontrado pruebas de que los sitios efectivamente entregaron el código malicioso a sus visitantes, lo que respalda los hallazgos de Helme.
Salesforce informó que investiga cambios no autorizados en los scripts de Optimizely y que los desactivó como medida de precaución.
Por su parte, Equifax también abrió una investigación y dejó de utilizar Optimizely; la empresa aseguró que no encontró pruebas de que sus sistemas hubieran sido comprometidos.
AMP