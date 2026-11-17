El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, descartó que las recientes interrupciones en servicios tecnológicos de empresas y dependencias del país estén relacionadas con ciberataques. De acuerdo con el funcionario, los problemas se deben al uso de sistemas informáticos antiguos que presentan fallas al incorporar nuevas tecnologías.

En declaraciones a CNBC este martes 17 de noviembre, Mullin señaló que las actualizaciones tecnológicas pueden sobrecargar infraestructuras informáticas que no han sido renovadas y provocar interrupciones en los servicios.

"Puedo afirmar con un 98% de certeza que no se trata de un ciberataque", sostuvo el funcionario, según información de Reuters.

Las fallas recientes afectaron a distintas compañías e instituciones, entre ellas United Airlines, la Administración Federal de Aviación (FAA), Microsoft y JPMorgan Chase, lo que generó preocupación sobre posibles incidentes de seguridad informática.

¿Qué servicios tecnológicos presentaron fallas en EUA?

Uno de los incidentes más importantes ocurrió el viernes pasado, cuando la FAA suspendió los vuelos durante casi cinco horas. La interrupción provocó que las aerolíneas cancelaran más de 18 mil vuelos durante tres días. El problema fue atribuido a la instalación de un router en unas instalaciones remotas de Arkansas.

Por otra parte, United Airlines reportó el lunes un problema informático que obligó a suspender numerosos vuelos de salida.

JPMorgan Chase también presentó dificultades para procesar transacciones debido a un error de software. Sin embargo, la institución señaló que no tenía indicios de que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque.

En el caso de Microsoft, la compañía informó el sábado que sus servicios, incluidos Teams y Outlook, habían recuperado su funcionamiento después de una interrupción global que afectó durante más de 24 horas las comunicaciones de empresas y gobiernos.

La empresa atribuyó el incidente a problemas en sus servidores y aseguró que no tenía conocimiento de actividad maliciosa.