Una explosión registrada en un taller de hojalatería dejó un saldo de tres personas muertas en la colonia San Mateo Tecalco, en el municipio de Tecámac, Estado de México, este martes.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Adolfo López Mateos y 20 de Noviembre, donde presuntamente se realizaban trabajos de reparación de pipas de gas.

Tras la explosión se desplegó una movilización de policías, ambulancias y personal de emergencias para atender la situación.

Peritos de la Fiscalía del Estado de México acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias e iniciar las investigaciones. También se llevaron a cabo los trabajos para el levantamiento y traslado de los cuerpos.

El incidente también generó preocupación entre habitantes de la colonia, quienes salieron de sus viviendas después de escuchar el estruendo y se acercaron a la zona para conocer lo ocurrido. Familiares de las víctimas llegaron al lugar mientras continuaban los trabajos de los equipos de emergencia.

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de las tres víctimas ni han precisado si se trataba de trabajadores del taller o de personas vinculadas con las pipas que se encontraban en el inmueble.

FBPT