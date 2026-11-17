El cuerpo de Norma Ruiz, residente de California, quien desapareció luego de ingresar al mar en Playas de Rosarito, fue localizado tras seis días de búsqueda, informó Rescate Acuático del municipio.

De acuerdo con la información, la mujer desapareció el 8 de noviembre en la playa Los Alisitos, cuando se encontraba con su familia. En determinado momento, fue arrastrada por la corriente y no logró salir del agua.

Tras el reporte, autoridades implementaron un operativo para tratar de localizarla; sin embargo, durante los días posteriores no se obtuvieron resultados positivos.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del sábado 14 de noviembre en la zona de Los Arenales, a la altura del ejido Primo Tapia, aproximadamente a 10 kilómetros del sitio donde fue vista por última vez.

Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el procesamiento correspondiente. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito confirmó la localización del cuerpo.

APG