La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos experimentó este martes una degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado.

En un comunicado, la NSA añadió que, si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, "las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional se mantiene intacta".

La agencia estadounidense aseguró que su infraestructura está diseñada con múltiples niveles de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o eventos inesperados.

La NSA es la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos enfocada en la inteligencia de señales (SIGINT) y la ciberseguridad. Opera bajo la autoridad del director de Inteligencia Nacional y tiene su sede principal en Fort Meade, Maryland.

El incidente de la NSA es el último de una serie de interrupciones cibernéticas que han afectado a funciones críticas del gobierno y del sector privado durante la última semana, incluyendo una el viernes que provocó la paralización del tráfico aéreo en Estados Unidos debido a una sobrecarga del sistema.

Ayer, además, se registró un problema técnico en JPMorgan Chase que tuvo repercusiones en todo el sistema financiero y una interrupción de los sistemas internos de United Airlines que retrasó los vuelos de salida.

AMP