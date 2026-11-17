La revista británica The Economist presentó su edición especial 'The World Ahead 2027', en la que identifica diez tendencias que podrían definir el próximo año, desde las tensiones geopolíticas y los avances de la inteligencia artificial hasta las crisis económicas, el cambio climático y la exploración espacial.

La publicación señaló que "la vida moderna parece, en ocasiones, sacada de una novela de ciencia ficción", aunque añadió que probablemente tampoco aparecerán extraterrestres durante 2027.

La portada del especial, realizada por el artista Cleon Peterson, reúne referencias visuales a conflictos armados, robots, tecnología, economía y exploración espacial, en una ilustración que representa los desafíos y transformaciones que podrían marcar los próximos doce meses.

Tom Standage, editor de 'The World Ahead 2027', identificó diez temas que considera relevantes para entender el panorama internacional del próximo año.

Uno de ellos es el escenario político de Estados Unidos después de Donald Trump. La revista anticipa que la carrera por suceder al presidente comenzará a cobrar fuerza, aunque advierte que el mandatario podría adoptar una postura más agresiva e impredecible, con nuevos decretos ejecutivos, disputas legales y operaciones militares para conservar su influencia.

Otro de los asuntos centrales será el impacto de la guerra con Irán, que podría continuar transformando la política regional, los mercados energéticos y las cadenas de suministro. La publicación también advierte sobre posibles consecuencias para la seguridad alimentaria, debido a la escasez de fertilizantes.

El cambio climático aparece entre las preocupaciones para 2027. The Economist plantea la posibilidad de que el próximo año vuelva a romper récords de temperatura, con sequías, incendios forestales y olas de calor relacionadas con un fenómeno de Súper El Niño.

La inteligencia artificial también tendrá un papel importante, aunque la revista advierte sobre una posible reacción contra esta tecnología. El endeudamiento de las empresas tecnológicas y los acuerdos financieros complejos podrían incrementar el riesgo de un colapso, mientras crecerían las preocupaciones por los ciberataques y sus consecuencias políticas.

En Europa, las elecciones presidenciales de Francia serán determinantes para el avance de la derecha populista. Una eventual victoria de Marine Le Pen podría provocar cambios importantes en el equilibrio político de la Unión Europea.

La economía mundial también enfrentaría presiones por el endeudamiento de los gobiernos de economías desarrolladas y el aumento de los costos financieros, factores que podrían generar nuevas turbulencias en los mercados de deuda.

En Asia, la atención estará puesta en Taiwán y el riesgo de una confrontación con China. El análisis señala que el presidente chino, Xi Jinping, habría establecido 2027 como plazo para que sus fuerzas armadas estén preparadas ante una eventual operación contra la isla.

Entre las transformaciones sociales y económicas, la revista incluye el llamado efecto Ozempic. Los medicamentos para perder peso podrían modificar los hábitos de consumo, particularmente en sectores como la ropa, los cosméticos y las actividades físicas. También aumentaría el interés de la industria farmacéutica por desarrollar tratamientos contra el envejecimiento.

La exploración espacial será otro de los temas destacados. Los avances de SpaceX y los lanzamientos de Starship podrían impulsar el desarrollo de estaciones espaciales privadas e incluso la construcción de centros de datos en órbita.

Finalmente, Hollywood tendrá que enfrentar el desafío de conquistar nuevas audiencias. La industria cinematográfica buscará mantener el interés del público mediante el regreso de grandes franquicias y el crecimiento de producciones independientes impulsadas por creadores de contenido.

PT