Un automóvil terminó volcado sobre la Vía Atlixcáyotl a la altura de la plaza comercial Vía San Ángel en inmediaciones del municipio poblano de San Andrés Cholula.

El accidente ocurrió aproximadamente al mediodía de este martes 17 de noviembre de 2026, movilizando a cuerpos de emergencia a dicha vialidad para atender a los ocupantes del vehículo.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Protección Civil del Estado de Puebla, además de bomberos y paramédicos municipales de San Andrés Cholula, quienes atendieron a dos personas que resultaron lesionadas.

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Cabe destacar que durante el incidente fue derribado un poste de alumbrado y una barrera de contención, por lo que se realizó la limpieza de la vialidad y el encintado de cables expuestos para evitar riesgos.

Tras realizar la mitigación de riesgos y el retiro de la unidad siniestrada, la circulación vehicular de uno de los carriles con sentido a la caseta de cobro fue reabierta.

Con información de N+

GMAZ