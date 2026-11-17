Se reportó un aparatoso accidente vehicular entre una patrulla de la Policía Municipal y una unidad de transporte público tipo combi en calles del municipio poblano de Ajalpan.

El choque se registró aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes 16 de noviembre de 2026, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencias en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, una menor de edad perdió la vida en el lugar de los hechos, además, 12 personas resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron atendidas por los paramédicos.

Por la gravedad de las heridas que sufrieron, los lesionados tuvieron que ser trasladados de emergencia al Hospital General de Tehuacán para recibir atención médica especializada.

El Ayuntamiento de Ajalpan confirmó que entre los lesionados había tres policías: Arturo 'N', Édgar 'N' y Eduardo 'N', además del operador de la unidad de transporte público Luis David 'N'.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó el levantamiento del cuerpo y además llevará a cabo las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del percance para poder deslindar responsabilidades.

Con información de N+

GMAZ