La bebé Lawliet Ortiz Flores, quien sufrió quemaduras tras la ruptura de una tubería en Minatitlán, fue trasladada del Hospital Materno Infantil al IMSS zona 36 en el municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con el padre de la menor, Alexis Ortiz, Lawliet se encuentra recibiendo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de dicho centro hospitalario, donde su estado de salud es reportado como grave.

Asimismo, mencionó que existe la posibilidad de que sea trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México en los próximos días.

Mientras tanto, de la otra bebé que también sufrió quemaduras, se dio a conocer que fue trasladada la noche del pasado domingo 15 de noviembre vía aérea al hospital Siglo XXI, localizado en la Ciudad de México.