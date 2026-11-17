Cuatro personas lesionadas y trasladadas a un hospital fue el saldo de un aparatoso choque con volcadura registrado en el cruce de las calles Escobedo y Bravo, en Gómez Palacio.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer que conducía uno de los vehículos presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, provocando el impacto contra una camioneta de la Secretaría de Salud, perteneciente al área de Vectores.

Tras el fuerte choque, la unidad oficial volcó en dos ocasiones hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas, generando momentos de alarma entre quienes se encontraban en el sector.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención a los involucrados. Cuatro personas presentaban lesiones que ameritaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.