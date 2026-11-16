Elementos del Departamento de Bomberos atendieron el reporte de un incendio registrado en una vivienda abandonada, ubicada en la colonia Caleras Solares, al poniente de Torreón.

La mañana de este lunes, los cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el inmueble, situado en la parte alta del cerro, donde encontraron fuego al interior de la propiedad. Debido a que la casa se encuentra deshabitada, se presume que una persona en situación de calle pudo haber provocado el incendio.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera hacia las casas aledañas. Durante las labores, se mantuvo vigilancia en los alrededores para prevenir mayores afectaciones.

El incendio dejó únicamente daños materiales en muebles y diversos objetos que se encontraban al interior del inmueble. No se reportaron personas lesionadas ni fue necesario trasladar a alguien a un hospital.