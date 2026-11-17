Una persona falleció en el interior de la explanada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Los primeros reportes indican que una persona se desvaneció en la explanada y fue atendido por paramédicos de la institución, quienes realizaron por algunos minutos maniobras de RCP, mientras llegaba una ambulancia.

Al arribo de la unidad de emergencia, se confirmó que pese a los esfuerzo, la persona ya no contaba con signos vitales por lo que se confirmó el deceso la tarde de este martes.

Al lugar arribaron autoridades para realizar las diligencias correspondientes, mientras peritos realizaron el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la persona fallecida ni las causas de su muerte.