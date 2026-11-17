Un joven motociclista de 27 años, quien trabajaba como repartidor de una pizzería, murió luego de ser embestido por un vehículo en calles de la colonia Santa María Tequepexpan, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Colón y la calle Independencia, donde, tras el impacto, la motocicleta salió proyectada aproximadamente 100 metros y posteriormente comenzó a incendiarse.

El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga, por lo que abandonó la escena del accidente.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Tlaquepaque para sofocar las llamas, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron reanimar al motociclista, que se encontraba tendido boca abajo sobre el asfalto. Sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue resguardada por elementos de emergencia para evitar que otros vehículos arrollaran el cuerpo del joven. Minutos después, sus padres llegaron al sitio y, entre lágrimas, realizaron la identificación del cadáver.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos señalaron que el vehículo circulaba a exceso de velocidad y que, tras el impacto, la motocicleta quedó atorada en una de las llantas de la unidad.

Serán las autoridades de Vialidad las encargadas de continuar con las investigaciones para identificar al conductor responsable. Para ello, podrían apoyarse en las cámaras de videovigilancia del C5.

El último reporte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) indicó que, hasta septiembre, se contabilizaron 95 motociclistas fallecidos en accidentes viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara.