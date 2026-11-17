Como parte de la movilización nacional de productores del campo, integrantes del Movimiento Nacional del Sector Agropecuario realizan bloqueos en distintos accesos carreteros de Jalisco para exigir precios justos para sus productos, así como atender diversas demandas ante las autoridades de desarrollo rural.

Uno de los puntos afectados es la caseta de cobro de Ocotlán, ubicada sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del kilómetro 427, donde alrededor de 40 personas, a bordo de 10 vehículos particulares, mantienen cerrado el paso en ambos sentidos de circulación.

También se registra un cierre total en la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40. En este punto participan aproximadamente 500 personas, con 41 tractores, cuatro trilladoras, seis camiones de carga, dos autobuses de turismo y 77 vehículos particulares.

Otro bloqueo se encuentra sobre la carretera Guadalajara-Tepic, a la altura de La Venta del Astillero, donde cerca de 200 personas y 20 tractores mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos.

En la caseta de cobro de Tepatitlán de Morelos, sobre la carretera hacia Guadalajara, alrededor de 50 personas y 15 vehículos particulares mantienen el cierre en ambos sentidos, aunque se permite el paso intermitente por un carril.

La movilización también afecta la carretera Santa Rosa-La Barca, a la altura del kilómetro 75 más 700, en el cruce con la carretera estatal La Barca-Atotonilco, donde participan aproximadamente 200 personas, dos tractores, un camión tipo torton y un tractocamión. En este punto se permite el paso intermitente únicamente a vehículos particulares, mientras que el transporte de carga no puede circular.

Otro cierre total se reporta en la autopista Acatlán de Juárez-Guadalajara, en el entronque con el Macrolibramiento, donde alrededor de 40 personas participan con 12 tractores y 10 vehículos particulares.

Finalmente, en el municipio de Atotonilco, se mantiene bloqueado el entronque de la carretera federal Irapuato-Guadalajara, a la altura del kilómetro 159 más 400, con la carretera La Barca-San Juan de los Lagos, donde 16 personas participan con cuatro tractores.

En todos estos puntos se reportan afectaciones a la circulación en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta a viajeros sobre los bloqueos en esta región.