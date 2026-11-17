La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvo a Moisés 'N', elemento de la Policía Municipal de la capital potosina, por su probable participación en la agresión contra agentes de la Guardia Civil Estatal, registrada el pasado 4 de noviembre en el bulevar Río Santiago.

Durante el ataque, uno de los presuntos agresores resultó lesionado y posteriormente murió en un hospital. A partir de las investigaciones, las autoridades identificaron a Moisés 'N' como otro posible participante en los hechos y obtuvieron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de ataque peligroso y daño en las cosas.

La Fiscalía identificó al detenido como mando policial; sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital negó que ocupara un cargo de esa naturaleza dentro de la corporación.

La dependencia municipal informó que el elemento dejó de presentarse a trabajar desde el 31 de octubre, situación que fue documentada por el área de Asuntos Internos, y precisó que se encontraba fuera de servicio al momento de su detención.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación en la zona metropolitana. Moisés 'N' quedó a disposición de un juez, mientras que la corporación municipal informó que colaborará con las investigaciones.