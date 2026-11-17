El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer las causas de la falla tecnológica que provocó la suspensión temporal de vuelos en todo el país y afectó a miles de pasajeros.

Duffy explicó que, aunque inicialmente le informaron que no había indicios de un problema mayor, decidió pedir la colaboración del director del FBI, Kash Patel, debido a la experiencia técnica de la agencia para analizar lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

El funcionario señaló que su administración dará a conocer los resultados cuando cuente con información confirmada. También indicó que busca responder a las preocupaciones de los ciudadanos afectados por las interrupciones.

De acuerdo con el Departamento de Transporte, los equipos relacionados con la falla son examinados en un laboratorio de L3Harris, en Florida, con la participación de especialistas de la Administración Federal de Aviación (FAA) y agentes federales.

La investigación busca establecer si el problema se originó por una instalación incorrecta, un defecto en los equipos o alguna otra falla durante los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

Como ya lo habíamos informado en N+, el viernes 13 de noviembre de 2026, la FAA ordenó una suspensión nacional de vuelos tras detectar inestabilidad en sus sistemas de comunicación y alimentación de datos de radar.

La investigación preliminar identificó dos posibles puntos relacionados con el incidente: una instalación de comunicaciones en El Dorado, Arkansas, y un sitio de radar en Amarillo, Texas.

En El Dorado, la empresa L3Harris realizaba trabajos para sustituir antiguas líneas de cobre por conexiones de fibra óptica e instalar un nuevo enrutador. Cuando el equipo entró en funcionamiento, comenzó a generar un volumen excesivo de solicitudes de conexión, aproximadamente mil cada cuatro o cinco segundos, lo que provocó inestabilidad en la red.

La FAA informó que 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo experimentaron problemas, por lo que determinó suspender las operaciones como medida preventiva.

La interrupción comenzó aproximadamente a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, y el servicio se restableció a las 19:15 horas, después de que las autoridades lograron estabilizar la red.

Durante la contingencia, alrededor de 3 mil 500 aeronaves aterrizaron de manera segura. La agencia también reportó aproximadamente 12 mil 462 vuelos cancelados ese viernes, aunque aclaró que no todas las cancelaciones fueron consecuencia directa de la suspensión nacional.

FBI descarta indicios de ciberataque

Tanto la FAA como Sean Duffy señalaron que, con base en la evidencia disponible, no existen indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque o por un actor externo.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar la causa exacta y evitar que ocurra una falla similar.

Como medida preventiva, la FAA desactivó determinadas funciones de transmisión de los nuevos enrutadores Juniper y suspendió temporalmente la instalación de más equipos de este tipo mientras se realizan pruebas adicionales.

La agencia indicó que las operaciones aéreas se encuentran estables y que los protocolos de seguridad permitieron que las aeronaves aterrizaran sin incidentes durante la emergencia.

PT