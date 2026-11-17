En los últimos días, los sistemas y programas de diversas empresas han presentado fallas en Estados Unidos; algunos de ellos han sido víctimas de ciberdelincuentes. Por esta razón, el FBI emitió una alerta relacionada con ARTEX, el cual está impulsado por inteligencia artificial (IA); en N+ te explicamos cómo funciona y los motivos por los que debe tenerse cuidado.

Las autoridades estadounidenses informaron que casi 200 sitios web fueron objeto de ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, entre ellos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France.

Según las investigaciones, los hackers colocaron un código malicioso para robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas. Durante esas acciones, los usuarios de los servicios reportaron interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas.

En tanto, la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta (FLASH-20261113-001) para advertir sobre ARTEX, el cual es clave para acelerar este tipo de delitos virtuales.

¿Qué es ARTEX y por qué es peligroso?

Los expertos del FBI aseguran que ARTEX es un marco de pruebas de penetración (penetration testing) autónomo y de código abierto impulsado por inteligencia artificial (IA), el cual es usado por cibercriminales "alineados con estados".

ARTEX es usado para automatizar ataques contra empresas y organizaciones de todo el mundo. Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es la velocidad a la que trabaja y realiza las intrusiones, ya que ocupa tan solo unas horas para obtener información.

“Puede acelerar las intrusiones, desde la selección inicial de objetivos hasta la obtención de acceso privilegiado, en menos de tres horas”, indicó el FBI.

ARTEX funciona mediante agentes especializados que reciben instrucciones y las traducen en comandos técnicos. Entonces, ejecutan de forma autónoma fases completas de un ciberataque con mínima intervención de humanos, es decir, que realiza las siguientes acciones:

Reconocimiento

Escaneo de vulnerabilidades

Explotación

Escalada de privilegios

Exfiltración de datos

“Se utilizó en el compromiso de la cadena de suministro de ConnectWise en octubre, que expuso los entornos de clientes de Microsoft 365 e implicó intentos de autenticación en más de 2.250 inquilinos de clientes”, aseguró el FBI.

¿Cuál es el origen de ARTEX?

Ahora bien, ARTEX depende de modelos externos de IA, así que usa modelos abiertos o comerciales como GPT, Claude o Grok; no obstante, suelen usar modelos chinos por su bajo costo y la ausencia de barreras de seguridad restrictivas.

Por ejemplo, las más usadas son de las familias creadas por DeepSeek-AI, ya que están diseñadas para ofrecer alta velocidad, razonamiento multimodal, así como capacidad de programación y automatización.

Según expertos, ARTEX apareció por primera vez en julio de 2026 en GitHub, una plataforma que funciona como red social y centro de almacenamiento en la nube, pero solo para programadores. Un desarrollador chino identificado como Autumn-27 fue quien lo publicó.

Se eliminó en octubre luego de diversos reportes de abuso, pero el código circula por forks (bifurcaciones), copias y una versión comercial que apareció después, la cual se conoce como ARTEX PRO.

¿Cómo se deben proteger las empresas de ARTEX?

En su alerta, el FBI pidió a las empresas y organizaciones reforzar los controles de acceso, supervisar la actividad automatizada sospechosa y notificar posibles compromisos en el Centro de Denuncias por Delitos en Internet (IC3), que sirve para denunciar delitos habilitados por ciberseguridad.

ARTEX aprovecha las credenciales débiles y fallas en la configuración; por lo tanto, las empresas y organizaciones tienen que aplicar:

Autentificación estricta y revisar permisos de aplicaciones OAuth (Microsoft 365, Google o GitHub).

Monitorear picos de solicitudes o intentos de inicio de sesión.

Verificar los cambios inusuales en roles administrativos.

Aislar sistemas ante alertas antes de purgar credenciales.

EPP