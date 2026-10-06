Salud

¿Peste Neumónica Es lo Mismo que Peste Bubónica? Causas y Diferencias de la Enfermedad

La muerte de una científica en un laboratorio dedicado al estudio de la peste en Rusia ha encendido las alarmas en todo el mundo.

Personas usando cubrebocas. Qué es la Peste Neumónica.Conoce cuáles son las principales diferencias entre la Peste Bubónica y la Peste Neumónica, que ha encendido las alertas en Rusia por muerte de una científica. Foto: Reuters.
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