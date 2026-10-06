¿Peste Neumónica Es lo Mismo que Peste Bubónica? Causas y Diferencias de la Enfermedad

La muerte de una científica del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente por una neumonía causa alarma en Rusia. Aunque se desconoce el origen de la enfermedad, su relación con el laboratorio donde se estudia la peste ha llamado la atención e incluso se ha puesto en cuarentena a otros empleados.

La peste neumónica es una infección pulmonar que se distingue por su transmisión interhumana a través de gotículas respiratorias, que ha despertado distintas dudas entre la población relacionadas a su origen y síntomas.

Dado que también existe la Peste Bubónica, en N+ te explicamos cuáles son las principales diferencias entre ambas enfermedades causadas por una bacteria conocida como Yersinia Pestis.

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¿Es lo mismo la peste neumónica que la bubónica?

Aunque ambas son conocidas como 'peste', no son lo mismo. La principal diferencia radica en cómo se contagian y qué parte del cuerpo afectan.

Cuando la bacteria Y. Pestis se introduce en el cuerpo a través de la picadura de una pulga infectada o a través de un corte o abrasión en la piel, a la enfermedad se le conoce como Peste Bubónica.

Los 'bubones" son nódulos linfáticos inflamados que causan dolor y de no ser tratados pueden evolucionar hasta convertirse en Peste Septicémica.

La Clínica Universidad de Navarra, España, detalla que aunque "bubón" remite a la ingle, en la peste bubónica pueden localizarse también en axilas o cuello, según el lugar de la picadura.

En cambio, cuando se inhala la bacteria Y. Pestis y se aloja en los pulmones, a la enfermedad que se manifiesta se le conoce como peste neumónica.

La principal preocupación radica en que se puede contagiar de persona a persona lo que permite una cadena de transmisión exclusivamente humana (sin necesidad de un artrópodo ni contacto con animales), indica el Departamento de Salud del Estado de Washington, en Estados Unidos.

Signos y síntomas de la peste bubónica y la neumónica

Ahora que conoces cómo se contagia la peste, vale la pena distinguir los síntomas que produce cada una de las enfermedades.

En el caso de la peste neumónica los síntomas comienzan de uno a cuatro días después de la exposición de la bacteria, e incluyen: fiebre, dolor de cabeza, decaimiento y tos con sangre debido a la infección en los pulmones.

A diferencia de la peste bubónica cuyos síntomas se manifiestan por lo general de dos a ocho días después de la exposición a la bacteria, y se reflejan con fiebre y escalofríos, sensación general de malestar, dolor de cabeza, dolor muscular, convulsiones, inflamación constante y dolorosa de los bubones en la ingle, axilas o cuello.