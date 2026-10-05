Salud

¿Qué Es la Peste Neumónica? Alarma en Rusia por la Muerte de una Científica

Rusia rechaza que la muerte de una científica en Siberia se deba a la peste neumónica

Laboratorio en Rusia donde ocurrió contagio de peste neumónica¿Qué es la peste neumónica y por qué causa alarma? Foto: Reuters

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