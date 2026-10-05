Internacional

'No Creo Sea Motivo de Alarma', Dice EUA ante Posible Brote de Peste en Rusia

El secretario de Estado estadounidense señaló que Washington sigue de cerca los reportes sobre el caso registrado en Siberia

Marco RubioMarco Rubio, secretario de Estado estadounidense, habló con la prensa este 5 de octubre de 2026. Foto: AFP

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