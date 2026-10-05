'No Creo Sea Motivo de Alarma', Dice EUA ante Posible Brote de Peste en Rusia

Estados Unidos mantiene seguimiento sobre la situación sanitaria registrada en la región rusa de Irkutsk, Siberia, luego de la muerte de una trabajadora de un instituto dedicado a la investigación de la peste.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el gobierno de su país está al tanto de los reportes y mantiene vigilancia sobre el caso, aunque descartó que por ahora exista una razón para generar alarma.

"Lo estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí de atención."

La preocupación surgió después del fallecimiento de una empleada de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, quien fue hospitalizada con un cuadro de neumonía y murió el 2 de octubre.

Las autoridades rusas indicaron que la causa del fallecimiento continúa sin determinarse. El organismo sanitario Rospotrebnadzor informó que los análisis realizados no encontraron microorganismos relacionados con las actividades laborales de la mujer ni evidencias de un accidente en el manejo de agentes patógenos.

Como medida preventiva, personas que tuvieron contacto con la trabajadora permanecen bajo vigilancia médica. También se implementaron restricciones en algunas instalaciones hospitalarias de la zona mientras se desarrolla la investigación. Hasta el momento, las autoridades rusas aseguran que no se han identificado nuevos casos vinculados con el instituto y que la situación permanece bajo control.

El posible vínculo con la peste neumónica ha generado especial atención debido a que esta variante puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la enfermedad es provocada por la bacteria Yersinia pestis y que, aunque puede ser grave, el tratamiento temprano con antibióticos puede evitar consecuencias fatales.

FBPT