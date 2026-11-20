Los ciberdelincuentes han aprovechado el lanzamiento y descarga de Grand Theft Auto VI (GTA 6) para incrementar las estafas digitales, el phishing y los sitios fraudulentos.

Kaspersky y McAfee, marcas de software de ciberseguridad y antivirus, han identificado en las últimas horas sitios maliciosos con engaños dirigidos a empleados que se concentraron en falsos beneficios laborales o códigos QR, entre otras modalidades.

¿Cuáles son las principales modalidades de estafa con GTA 6?

Con la llegada de GTA VI, páginas y lanzadores falsos ofrecen versiones para PC gratuitas que instalan ladrones de información.

Otros sitios promueven supuestas monedas o tokens de GTA VI, o que exigen que se paguen en criptomonedas para desbloquear accesos o demos que no existen.

También están las páginas que clonan tiendas oficiales o prometen claves y acceso VIP para robar contraseñas y datos bancarios.

Publicaciones en YouTube con imágenes promocionales también están aprovechándose al redirigir a sitios maliciosos o de encuestas.

Entre las amenazas detectadas, se identificaron tres tipos de estafas dirigidas a jugadores e inversionistas en criptomonedas, que utilizan la popularidad del videojuego para atraer víctimas.

Sitios web falsos que prometen descargar GTA VI gratis. La primera modalidad involucra sitios web creados con el nombre del videojuego que ofrecen supuestas versiones gratuitas. Las víctimas suelen llegar a estas páginas al buscar en internet formas de descargar el título sin costo o códigos de trucos (cheat codes), utilizados por los jugadores para desbloquear ventajas, dinero o recursos adicionales dentro del juego.

Aunque los sitios identificados continúan bajo análisis, los patrones observados en sus dominios indican una alta probabilidad de uso malicioso para recopilar datos personales o inducir a los usuarios a descargar archivos peligrosos.

Criptomonedas falsas que utilizan el nombre del videojuego. Otra modalidad de fraude consiste en páginas que aprovechan la marca de GTA VI para promocionar supuestas criptomonedas, conocidas como memecoins, es decir, monedas digitales creadas a partir de temas populares en internet.

Los usuarios son atraídos con publicaciones en redes sociales, motores de búsqueda o comunidades en línea. Al tratar de comprar la supuesta criptomoneda o conectar su billetera virtual con la expectativa de obtener ganancias rápidas, las víctimas terminan sufriendo pérdidas económicas.

La tercera modalidad son los videos de YouTube. Los usuarios llegan a estas publicaciones al encontrar grabaciones que aparentan mostrar a personas jugando el nuevo título. En las descripciones o los comentarios se incluyen enlaces que prometen descargar una versión para computadora.

Las víctimas son inducidas a descargar otras aplicaciones y redirigidas a páginas específicas, lo que genera ganancias para los delincuentes mediante enlaces.

HVI