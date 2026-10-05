Internacional

Imponen Cuarentena en Siberia por Sospecha de Peste Pulmonar; Kremlin Pide Calma

Una fuente de la Casa Blanca declaró a Axios que la Administración de Donald Trump sigue la situación en Rusia tras la posible muerte de una mujer

SiberiaEl pasado viernes, el gobernador local, Ígor Kobzev, celebró una reunión de emergencia por el caso. Foto: AP.

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