Pedro Sánchez Convoca a Elecciones Anticipadas Tras Revés a Decretos de Vivienda

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, tras el revés sufrido en el Parlamento con el rechazo de dos decretos sobre vivienda.

"He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales" dijo en un mensaje a la nación.

"Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", añadió Sánchez desde el Palacio de la Moncloa al adelantar unos comicios que estaban previstos inicialmente para 2027.

Asimismo, señaló que, para acometer las reformas pendientes y reducir los niveles de desigualdad, necesita "una mayoría mucho más amplia, progresista" en el Parlamento.

Con este anuncio se disuelven las Cortes Generales, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado.

El Ejecutivo de Sánchez intentó aprobar un paquete de medidas en plena ola masiva de protestas desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a España desde hace años.

La madrileña fue obligada a abandonar el piso en el que había vivido durante siete décadas, después de que la vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler un 275%.

El rechazo de las medidas indignó a los colectivos que protestan contra el encarecimiento de la vivienda. El sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid y otras ciudades españolas para reclamar soluciones a la crisis.

Además, cientos de personas acampan desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para presionar al gobierno a adoptar reformas.

Como en muchos otros países europeos, la escasez de vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España, donde plataformas de alquiler turístico y fondos de inversión son señalados por organizaciones sociales y sectores políticos como factores que contribuyen al aumento de los precios y a la reducción de la oferta para residentes.

Sánchez, de 54 años, es presidente del Gobierno español desde 2018, lo que lo convierte en uno de los líderes europeos que más tiempo lleva en el cargo.

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Los próximos comicios pondrán a prueba su continuidad en el poder. Aunque Sánchez se postule y busque una nueva investidura, el resultado electoral determinará si se mantiene en funciones o si deja la posición a otro candidato con capacidad para formar Gobierno.

Las encuestas más recientes sobre intención de voto sitúan al conservador Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

Este escenario obligaría al PP a buscar apoyos para gobernar. El partido de ultraderecha Vox, tercera fuerza política, sería uno de los actores clave.

Tras ocho años en el poder, Sánchez llega además debilitado por varios escándalos y causas judiciales que afectan a personas de su entorno cercano, entre ellas su esposa así como antiguos colaboradores clave del Partido Socialista.

El dirigente socialista también ha recibido numerosas críticas por la gestión de la crisis en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, donde miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio.

La situación en esta frontera terrestre entre Europa y África se ha deteriorado desde entonces, con numerosos migrantes todavía alojados en campamentos improvisados y crecientes tensiones entre la población local, que se manifiesta casi a diario para reclamar un regreso a la normalidad.

Ante la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, el PP llevaba meses reclamando elecciones anticipadas.

Su líder, Alberto Núñez Feijóo, volvió a exigirlas el sábado al afirmar que el país "no aguanta más".

Con información de Agencias

ASJ