Internacional

Pedro Sánchez Convoca a Elecciones Anticipadas Tras Revés a Decretos de Vivienda

El anuncio implica la disolución del Parlamento español y el llamado a elegir uno nuevo, con lo que el líder socialista pondrá a prueba su continuidad como presidente del Gobierno

Pedro SánchezSánchez, de 54 años, es presidente del Gobierno español desde 2018. Foto: X | @desdelamoncloa.

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