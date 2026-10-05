Mariana Ochoa Gana La Casa de los Famosos México 2026

Después de 71 días de convivencia, estrategias, enfrentamientos y alianzas, Mariana Ochoa fue la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, al superar en votos a Memo Schutz, quien quedó en segundo lugar.

Tras ganar, la exintegrante de OV7 se quedó en la sala llorando, agradeciendo al público que la apoyó y dijo que nunca se lo hubiera imaginado.

"Memo me decía, me dice, ave fénix, renaciendo en las cenizas, ¡guau, no lo puedo creer! Gracias, gracias, gracias...", comentó mientras asimilaba su victoria entre lágrimas de emoción.

Galilea Montijo le pidió apagar las luces de la residencia, al tiempo que la ganadora sollozaba. Luego de dejar La Casa fue a recibir los cuatro millones de pesos del premio. Su madre, la señora Yolanda Reyes, le entregó el maletín y se abrazaron.

De acuerdo con las cifras del programa, la cantante obtuvo 10 millones 825 mil 542 votos de los 48 millones emitidos entre los finalistas, equivalentes a 22.5% de los apoyos.

"Estoy en shock, guau, primer lugar, estoy agradecida hasta los huesos con la gente que me llevaron a este primer lugar", dijo en el foro, donde la felicitaron los otros participantes que salieron en las semanas previas.

"Gracias, gracias por apoyarme y por llevar ese mensaje de amor que intenté transmitir", añadió junto a sus hijos.

Aseguró que durante el reality se mostró como realmente es y "algo hizo click con la gente".

"Creo que todavía no entiendo lo que está pasando, estoy en shock, y pues a ver qué me espera en la semana y en los próximos meses, estoy feliz, no me la creo", insistió.

Sobre sus hijos, indicó que esperaba que estuvieran en casa porque este lunes tienen clases y el programa termina tarde. Sin embargo, afirmó que les permitiría faltar a sus actividades escolares.

En entrevista con Marie Claire, confesó que no sabía que el programa se hubiera vuelto tan viral. Señaló que apenas estaba procesando la magnitud de la audiencia.

Explicó que apenas esta noche comenzaron a darse cuenta del alcance de la conversación que generaba el programa, al conocer las millones de reproducciones y réplicas que alcanzaban sus contenidos en redes sociales.

De camino a la post gala, contó su emoción por ver a sus hijos, Valentina y Salvador, emocionados, lo mismo que su madre y su hermano.

Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Karina Torres y Mariana Ochoa lograron llegar al último capítulo de esta cuarta temporada, tras superar las distintas etapas del reality y mantenerse hasta el final.

Conforme avanzó la noche, Galilea Montijo fue informando de los últimos eliminados. Gema Garoa quedó en quinto lugar y salió de La Casa. Le siguieron Ese Pérez y Karina Torres. De modo que solo quedaba un mano a mano entre el periodista deportivo y la cantante.

¿Quién es Mariana Ochoa?

Mariana Ochoa se alzó como la ganadora de la cuarta temporada de la casa más famosa de México. Cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el entretenimiento y una amplia base de seguidores desde su etapa infantil en La Onda Vaselina y posteriormente como integrante de OV7.

Mariana Ochoa nació el 19 de febrero de 1979 en la Ciudad de México y comenzó su carrera artística desde niña.

A los nueve años se integró a La Onda Vaselina, agrupación que posteriormente se transformó en OV7. Con el grupo alcanzó gran popularidad gracias a éxitos del pop mexicano y participó en importantes giras y reencuentros musicales.

Además de su trayectoria musical, Ochoa ha incursionado como solista, actriz, conductora y empresaria.

En 2004 lanzó su primer álbum individual, Yo Soy, y posteriormente presentó Luna Llena. También protagonizó telenovelas y desarrolló proyectos relacionados con el entretenimiento y el marketing digital.

En cuanto a su vida personal, tuvo un efímero matrimonio con Christian Eskenazi en 2010, que terminó en medio de un escándalo mediático. Para 2014, la cantante se casó con Patricio de la Peña y duraron cuatro años, hasta su divorcio en 2018. Producto de esa relación nacieron sus hijos Valentina y Salvador. Después, estableció un noviazgo estable con Mauricio Vaca Tavera, que acabó este 2026.

En los últimos años, Mariana Ochoa se dedicó a seguir dando conciertos. Este año decidió participar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y fue la primera eliminada.

Sin embargo, volvió para competir en la dinámica del exilio contra Ximena Herrera, a quien superó en votos y logró permanecer hasta la final de este domingo.

Mariana Ochoa fue nominada en cinco ocasiones, pudo comprar inmunidad y se volvió líder. El público valoró su personalidad como alguien resiliente, jefa de familia y responsable en situaciones económicas complicadas.

ASJ