Entretenimiento

Mariana Ochoa Gana La Casa de los Famosos México 2026

Con más de 45 millones de votos, Galilea Montijo dio a conocer a la ganadora de la cuarta temporada de la casa más famosa del país

MarianaLa cantante se llevó el premio de la cuarta temporada. Foto: Instagram | @soymarianaochoa.

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