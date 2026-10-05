¿Quién Ganó La Casa de los Famosos México 2026? Primer Lugar Se Lleva 4 Millones de Pesos

Se realizó la Gran Final de la Casa de los Famosos 2026 hoy y acá puedes repasar todos los detalles de la gala en vivo y cómo quedaron las votaciones para elegir a la ganadora del reality show.

Después de 10 semanas de competencia, llegó el momento de conocer a la habitante que se llevó los 4 millones de pesos y tuvo el honor de apagar las luces de la casa más famosa de México.

Primera eliminada en la Final de La Casa de los Famosos

Gema Garoa fue la quinta finalista de La Casa de los Famosos México y es la primera que tendrá que salir del inmueble durante la Final. Ya solo quedan adentro Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres.

Segundo eliminado

Ese Pérez obtuvo el cuarto lugar del reality y a la salida fue recibido por su abuela.

A su salida dijo que se debe al público y agradeció el apoyo. Comentó que le urgía tomar su teléfono para mandar mensaje a sus amigos y compartir con sus seguidores.

"Les mando un abrazo a todos mis carnales de Grupo Firme que siempre estuvieron conmigo de principio a fin", dijo.

Tercera eliminada

Karina Torres obtuvo el tercer lugar de la competencia. La influencer dijo que le dio gusto ver a sus padres en el foro.

"Me voy como lo que soy, toda una reina", comentó.

Memo Schutz queda en segundo lugar

Memo Schutz fue el semifinalista de la casa más famosa de México.

Mariana Ochoa es la ganadora

La cantante Mariana Ochoa se llevó la victoria esta noche y apagó las luces de la residencia. Se llevó el premio de los cuatro millones de pesos.

Tras ganar se quedó en la sala llorando, agradeciendo y dijo que nunca se lo hubiera imaginado.

Se cierran las votaciones de La Casa de los Famosos

Se registraron más de 45 millones de votos y luego se dio a conocer cómo quedaron las posiciones y quién ganó La Casa de los Famosos México 2026.

¿Cómo quedaron las votaciones de la Casa de los Famosos?

Con 43 millones de votos registrados hasta las 9:25 de la noche, así van los porcentajes:

22.25% 20.64% 18.73% 13.78% 13.17% 11.44% de Yahir y Ernesto Laguardia

¿Cuántos votos hubo en la Final de la Casa de los Famosos?

Galilea Montijo anuncia que hasta el momento se han realizado 42 millones de votos. Así van las votaciones hasta las 9:10 de la noche:

22.20% 20.70% 18.42% 13.22% 13.77% 11.70% de Yahir y Ernesto Laguardia

Congelados en la Final de La Casa de los Famosos

Ingresaron a la casa Wendy Guevara y Mario Bezares, ganadores de previas ediciones, para sacar el maletín con el reconocimiento que se llevó el ganador de hoy.

¿Cómo van las votaciones de La Casa de Los Famosos?

Inicia la Gala. Galilea Montijo presenta los porcentajes de las votaciones sin dar a conocer a quiénes pertenece. Así van:

22.07% 20.90% 17.80% 13.70% 13.28%

La conductora también recuerda que están abiertas las votaciones para que el público elija a su favorito. Este es el link para votar: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

Se abren primeras votaciones de hoy

Inició la pre-gala de la Final de La Casa de los Famosos y las votaciones están abiertas para que las personas puedan elegir a su habitante favorito.

¿Cómo votar en la Final de La Casa de los Famosos?

Como sabes, la ganadora o ganador de La Casa de los Famosos 2026 será elegido por el público, por lo que para votar por tu favorito debes ingresar a este link: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota. En esta nota previa te explicamos paso a paso cómo puedes votar.

Toma en cuenta que las votaciones solo se abren durante las Galas, de modo que tendrás que esperar a las 20:30 horas para poder apoyar a tu favorito.

Si cuentas con una suscripción a ViX Premium tienes derecho a emitir hasta 10 votos, mientras que los usuarios que no están afiliados sólo tienen la oportunidad de votar una vez.

¿A qué hora inicia la Final de La Casa de los Famosos?

La pre-gala en ViX comienza a las 19:45 horas, es decir a las 7:45 de la noche en el centro de México, mientras que la gala principal iniciará a las 20:30 horas y se transmitirá por Las Estrellas.

La conducción correrá a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramirez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, y la ceremonia tendrá una duración de tres horas.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos 2026?

Los cinco participantes que llegaron hasta el final y tienen la oportunidad de competir por el premio de 4 millones de pesos son Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres.

El pasado miércoles, Yahir y Ernesto Laguardia se convirtieron en los últimos eliminados de La Casa de los Famosos México 2026, quedándose a un paso de llegar a la Final.

PPP