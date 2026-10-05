Dan Nobel de Medicina 2026 a Tres Investigadores de la Optogenética

El Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo en el campo de la optogenética, una disciplina que transformó la neurociencia y permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

El estadounidense Karl Deisseroth, de 54 años; Peter Hegemann, de 71, y Georg Nagel, de 73, ambos alemanes, han realizado investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética, indicó el Comité del Nobel.

Los investigadores están radicados en universidades de Alemania y Estados Unidos y sus trabajos podrían conducir algún día a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

"Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", afirmó el Comité, reunido en Estocolmo, Suecia.

Oficialmente, el reconocimiento otorgado este lunes se denomina Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

El Comité elogió el trabajo de los investigadores y escribió en la red social X que el método de la optogenética "ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro".

La optogenética abrió lo que la Asamblea del Nobel llamó una nueva era en la neurociencia, el descubrimiento de un interruptor controlado por la luz para activar y desactivar células nerviosas y circuitos en el cerebro para aprender mejor cómo funciona —para comenzar a desentrañar las vías que conducen al comportamiento y la enfermedad.

En medicina clínica, los investigadores utilizan este método, que combina la genética y la óptica, para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual.

Todo comenzó cuando Hegemann estudió cómo un tipo unicelular de alga verde puede nadar hacia la luz. Él y Nagel descubrieron una proteína particular que, cuando se ilumina con luz azul, abre un canal para crear un impulso eléctrico. Poner esa proteína en otras células las hace sensibles a la luz.

"Hegemann y Nagel descubrieron la canalrodopsina, una proteína con propiedades únicas. Observaron que, independientemente de la célula en la que se introdujera la proteína, estas células se volvían sensibles a la luz", se informó.

"Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en células nerviosas de ratas. Al iluminar las células con luz azul, logró activar una señal nerviosa. Posteriormente, hizo funcionar este interruptor de activación de las células nerviosas mediante luz en el cerebro de ratones vivos", añadió la explicación.

Ese método para controlar las señales nerviosas mediante la luz se denomina optogenética y "ha adquirido rápidamente un impacto global", se subrayó.

La Asamblea del Nobel dijo que Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt en Berlín y Nagel en la Universidad de Würzburg en Alemania.

Thomas Perlmann, el secretario del comité de medicina, señaló que pudo comunicarse con los tres ganadores por teléfono el lunes.

El premio anunciado en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, da inicio a la semana de los Nobel.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1.2 millones de dólares).

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El año pasado, el premio fue para tres científicos que investigaban el sistema inmune.

El galardón de Medicina se verá seguido por los de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves.

Después de que se anuncie el premio de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se revelará el 12 de octubre.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1.2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de laureados o una organización.

Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque con la dotación económica de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del premio, el científico Alfred Nobel.

Con información de Agencias

ASJ