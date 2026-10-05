Internacional

Dan Nobel de Medicina 2026 a Tres Investigadores de la Optogenética

Todos los galardonados reciben la misma dotación económica, que este año aumentó 9% para situarse en 1.2 millones de dólares

Nobel MedicinaEl método para controlar las señales nerviosas mediante la luz se denomina optogenética. Foto: Reuters.

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