Ciencia y Tecnología

Premio Nobel de Medicina 2026: La Optogenética, la Ciencia que ‘Hackea’ el Cerebro

La optogenética promete incidir en las penumbras del cráneo con impulsos de luz; apueta por tratar enfermedades como el Alzheimer

Neurona bajo el microscopio¿Qué es la optogenética y por qué promete revolucionar la medicina? Foto: Reuters

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