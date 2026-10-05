Perfiles: ¿Quiénes Son los Tres Científicos Ganadores del Nobel de Medicina 2026?

Los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2026 por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética.

Aquí te presentamos los perfiles de estos tres investigadores que “han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia”, según indició la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia.

De acuerdo con dicho instituto, la optogenética es un método que muestra cómo las células nerviosas configuran los recuerdos, los sentimientos y los comportamientos en el cerebro vivo.

Es la disciplina que combina la genética y la óptica para controlar con luz la actividad de células vivas, principalmente neuronas.

"Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron una proteína extraordinaria, la canalrodopsina, en un alga unicelular. Karl Deisseroth convirtió esta proteína en un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas”, indicó el instituto en un comunicado.

Karl Deisseroth nació en 1971 en Boston, Estados Unidos, y es profesor en el Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Stanford.

Peter Hegemann nació en 1954 en la ciudad alemana de Münster y creció en Aquisgrán; es profesor en la Universidad Humboldt de Berlín.

Georg Nagel, de 73 años, nació en Weingarten, en el sur de Alemania, y es profesor en la Universidad de Würzburg.

Perfil de Karl Deisseroth

El científico estadounidense obtuvo su doctorado en 1998 en la Universidad de Harvard y su título de Medicina en 2000 por la de Stanford; es profesor titular de la Cátedra D.H. Chen y profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en el Instituto Médico Howard Hughes y en la Universidad de Stanford.

En su página web, titulada "de la luz a la vida", el científico afirma que su trabajo "ha transformado profundamente la biología", porque "ha hecho posible explorar cómo la actividad celular da lugar al comportamiento de los organismos vivos, llegando incluso a abarcar las complejas percepciones, capacidades cognitivas y emociones controladas por el cerebro".

El investigador se autodescribe como neurocientífico, psiquiatra y autor. Completó en Stanford su formación posdoctoral, sus prácticas en Medicina y su residencia en Psiquiatría de Adultos, y está certificado por la Junta Estadounidense de Psiquiatría y Neurología.

Incluso continúa ejerciendo como psiquiatra en Stanford, especializado en trastornos afectivos y trastornos del espectro autista, utilizando tanto medicamentos como estimulación neuronal.

Perfil de Peter Hegemann

El alemán Peter Hegemann, en tanto, obtuvo su doctorado en 1984 summa cum laude en el Instituto Max Planck de Bioquímica, en Martinsried, en el sur de Alemania, tras haber estudiado Química en la Universidad de Münster y la Universidad Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) en Múnich.

Desde el año 2015 es profesor sénior Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín, luego de haber sido profesor en Bioquímica en la Universidad de Ratisbona y de Bioquímica Experimental en la Humboldt.

El científico se centra en la fotobiología de las algas verdes, rodopsinas inusuales, fotorreceptores basados en flavinas y modificación dirigida de genes nucleares en algas, y en la optogenética.

"Estamos desarrollando enzimas activadas por la luz e incorporando dominios fotorreceptores en canales iónicos animales", indicó la Universidad Humboldt en el perfil de este científico.

Perfil de Georg Nagel

El también alemán Georg Nagel estudió Biología y Biofísica en la Universidad de Constanza y obtuvo su doctorado en 1988 en la Universidad de Fráncfort.

Realizó su etapa posdoctoral en la Universidad de Yale y en la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos.

En 1992 regresó a Alemania como jefe de grupo en el Departamento de Química Biofísica del Instituto Max Planck de Biofísica en Fráncfort.

El científico es profesor de Fisiología Molecular de las Plantas en el Departamento de Fisiología Molecular de las Plantas y Biofísica – Botánica I, de la Universidad de Würzburg.

Antes del Nobel, Nagel recibió numerosos premios por sus contribuciones a la optogenética.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Con información de EFE y Xinhua.

SPB