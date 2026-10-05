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Perfiles: ¿Quiénes Son los Tres Científicos Ganadores del Nobel de Medicina 2026?

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel son pioneros en la optogenética, que revoluciona la neurociencia

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2026. Foto: Agencia de noticias TT vía ReutersKarl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2026. Foto: Agencia de noticias TT vía Reuters

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