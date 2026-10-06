Internacional

Adolescente Apuñala a 8 Alumnas en Escuela Religiosa en Turquía

Se trata del sexto incidente de este tipo en centros escolares del país en los últimos seis meses

TurquíaLa agresión de este martes es el sexto incidente de este tipo en centros escolares del país en los últimos seis meses. Foto: Reuters.
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