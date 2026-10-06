Adolescente Apuñala a 8 Alumnas en Escuela Religiosa en Turquía

Una estudiante de unos 15 años hirió con arma blanca a ocho alumnas en un instituto de Estambul, Turquía, y dejó a tres de ellas en estado crítico, informaron las autoridades.

Los reportes preliminares señalan que el ataque se produjo en una escuela tipo religiosa del distrito de Başakşehir en la metrópolis turca y que la agresora fue detenida, mientras que todas las víctimas fueron hospitalizadas.

Davut Gül, gobernador de Estambul, acudió a visitar a las víctimas al Hospital Başakşehir Çam y Sakura y confirmó que cinco alumnas presentan "heridas leves" y podrían ser dadas de alta este mismo martes.

Indicó que dos más siguen bajo atención y una de las menores requirió cirugía. Asimismo, detalló que la atacante es de una escuela diferente e ingresó al centro educativo para perpetrar el ataque de forma aleatoria.

"La persona que realizó el ataque con cuchillo también es una estudiante, vive en el mismo vecindario y reside muy cerca de la escuela. Actualmente estudia en otra institución", declaró a la prensa.

"Entró al plantel con uniforme escolar y atacó con un cuchillo a las estudiantes sin elegir a su víctimas", agregó.

Al sitio arribaron el fiscal de Küçükçekmece, Vedat Yiğit, así como el director de la Policía Provincial, Selami Yıldız. Las instancias judiciales ya indagan el caso.

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Las autoridades han impuesto un veto informativo en todos los medios sobre este incidente, y las autoridades sólo han señalado que tanto la agresora como las víctimas son estudiantes de un Imam Hatip, un tipo de colegio de teología que fue equiparado al bachillerato tras una reforma legal del Gobierno islamista.

Desde abril pasado, diez estudiantes y tres profesores han muerto, y 42 personas has resultado heridas en tiroteos en centros escolares turcos.

La agresión de este martes es el sexto incidente de este tipo en centros escolares del país en los últimos seis meses.

El 14 de abril, en Sanliurfa, un estudiante armado con una escopeta hirió a 16 personas antes de morir por su propia mano.

El incidente más mortífero tuvo lugar en Kahramanmaraş el 15 de abril, cuando un estudiante usó el arma de su padre, que había llevado a la escuela, para matar a diez personas, incluido un profesor, y herir a otras trece.

El 22 de septiembre, un ataque similar en una escuela de Manisa dejó a once estudiantes heridos.

Más recientemente, el 28 de septiembre, un profesor murió en un tiroteo en el patio de un instituto en Osmaniye.

Una empresa turca ha provocado una polémica al anunciar la comercialización de mochilas antibalas para escolares.

Con información de EFE

ASJ