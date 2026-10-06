Detienen a 4 Policías de Zamora por Robar DVR y Un Perro de Bar Donde Hubo Masacre

Cuatro policías municipales de Zamora, Michoacán, fueron detenidos por el presunto robo del equipo de almacenamiento de cámaras de vigilancia, teléfonos celulares y hasta un perro de un bar donde cinco personas fueron asesinadas a balazos.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que los cuatro agentes fueron los primeros respondientes del multihomicidio ocurrido la medianoche del pasado viernes, donde sujetos armados irrumpieron y perpetraron la masacre, además de lesionar a dos víctimas más.

"En la unidad oficial en la que se trasladaban fueron localizados diversos indicios posiblemente relacionados con los hechos", añadió la FGE.

Los detenidos son Luis "N", Héctor "N", Genaro "N" y Pedro "N", quienes acudieron al establecimiento ubicado en la colonia Las Fuentes. Se les acusa de delitos de robo calificado grave y ejercicio ilícito del servicio público, precisó la FGE.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes municipales sustrajeron un arma corta, móviles y un canino del bar.

"Durante las actuaciones ministeriales y periciales, personal de la FGE advirtió alteraciones en el lugar, así como la ausencia del equipo de almacenamiento de las cámaras de videovigilancia", se informó.

"Derivado de estos hallazgos, la Policía de Investigación inspeccionó el vehículo oficial en el que se trasladaban los agentes y localizó varios teléfonos celulares, un arma de fuego calibre .40 con cargador abastecido y un ejemplar canino que, de acuerdo con las diligencias realizadas, habría sido sustraído del establecimiento", agregó.

Los oficiales fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán presentados ante un juez para que defina su situación jurídica.

En tanto, los objetos localizados quedaron asegurados para determinar su procedencia y posible relación con los hechos investigados, mientras que el perro quedó bajo resguardo.

La noche del viernes, la Secretaría de Seguridad de Michoacán confirmó que integrantes de un grupo delictivo abrieron fuego contra sus rivales en el bar "El Quijote", lo que dejó cuatro hombres y una mujer muertos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 23:00 horas en el local ubicado en la zona centro de Zamora, sobre la avenida Virrey de Mendoza.

Los primeros en llegar fueron agentes municipales, así como paramédicos, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron para su atención hospitalaria.

Tras las primeras investigaciones, se presume que los policías intervinieron para encubrir el crimen.

No se informó de inmediato a qué bando pertenecerían los agresores. Fuentes consultadas por este medio indicaron que en Zamora operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación.

ASJ