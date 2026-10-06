Homicidios

Detienen a 4 Policías de Zamora por Robar DVR y Un Perro de Bar Donde Hubo Masacre

Los agentes municipales fueron los primeros respondientes del ataque al establecimiento, donde fueron asesinadas cinco personas y dos más resultaron heridas

Zamora MichoacánSe presume que los agentes intervinieron para encubrir el crimen. Foto: Facebook | Policía Zamora.

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