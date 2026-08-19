Hombre es Asesinado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, Sonora

Un ataque armado registrado durante la noche del martes dejó como saldo a un hombre sin vida en la colonia Villa Mercedes, al sur de la ciudad, luego de que fuera agredido a tiros por dos sujetos.



Los hechos ocurrieron cerca de las 21:40 horas en un domicilio situado en la calle Villa Santa Isabel, hasta donde se movilizaron corporaciones de seguridad tras activarse el Código Rojo.



La víctima no había sido identificada y, de acuerdo con las características proporcionadas por las autoridades, se trataba de un hombre joven, de tez morena clara, estatura media y complexión delgada.



Testigos indicaron que dos individuos de apariencia joven fueron quienes realizaron los disparos y señalaron que el fallecido presuntamente estaba relacionado con la venta de drogas.



Elementos de seguridad desplegaron un operativo en el sector para localizar a los responsables del homicidio; sin embargo, hasta el momento no se había informado sobre la detención de alguno de los agresores.