Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, Sonora

Dos sujetos presuntamente fueron responsables de un ataque armado donde un hombre resultó sin vida en la colonia Villa Mercedes de Hermosillo.

Hombre es Asesinado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, SonoraHombre es Asesinado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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