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Lluvia Fuerte Avanza por el Norte de Tamaulipas; Advierten Riesgo de Inundaciones

Se espera que las precipitaciones continúen durante el fin de semana

Lluvias Avanzan por el Norte de TamaulipasLluvias Avanzan por el Norte de Tamaulipas: PC. Foto: N+

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Lluvias intensas avanzan por el norte, riesgo de inundaciones en Burgos, Cruillas, Méndez y San Fernando. Mantente informado y toma precauciones.

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