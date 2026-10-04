Lluvia Fuerte Avanza por el Norte de Tamaulipas; Advierten Riesgo de Inundaciones

Una banda de precipitación avanza por la zona norte de Tamaulipas, con lluvias fuertes a intensas próximas a los municipios de Burgos, Cruillas, Méndez y San Fernando.

De acuerdo con Protección Civil Tamaulipas, las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas, por lo que se mantiene el llamado a extremar precauciones.

Las lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables, además de complicar la circulación en algunos puntos.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar cruzar calles, caminos o zonas donde el nivel del agua represente un riesgo.

Las condiciones se presentan en un contexto de inestabilidad meteorológica en Tamaulipas, donde también se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y actividad eléctrica durante este fin de semana.

En Matamoros, desde el mediodía de este sábado se registran lluvias intermitentes, que durante el transcurso de la tarde han provocado importantes acumulaciones de agua y anegaciones en algunas de las principales avenidas de la ciudad.