Seguridad

Embajador de EUA Coloca Primera Piedra de Academia Policial en Querétaro

El proyecto busca fortalecer las capacidades de las corporaciones mediante entrenamiento especializado

Embajador de EUA, Ronald JohnsonEmbajador de EUA en México, Ronald Johnson. Foto: Cuartoscuro

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Querétaro y EUA unen fuerzas para crear una academia policial única en América Latina.

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