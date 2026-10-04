Embajador de EUA Coloca Primera Piedra de Academia Policial en Querétaro

Querétaro contará con una nueva Academia Estatal de Interdicción, un centro especializado en capacitar a policías para detectar e interceptar drogas, armas, dinero ilícito y otro tipo de contrabando.

La primera piedra del complejo fue colocada por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. La instalación será desarrollada con cooperación entre ambos países y, de acuerdo con autoridades, será la primera de su tipo en México y América Latina. (infobae)

El proyecto busca fortalecer la preparación de las corporaciones de seguridad mediante capacitación especializada, tecnología e intercambio de inteligencia. Los agentes que reciban formación en la academia podrán llevar estos conocimientos a sus respectivas unidades y entidades del país.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, durante la última década Estados Unidos ha destinado más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento para instituciones de seguridad y justicia de Querétaro.

Desde 2015, esta colaboración ha permitido capacitar a 4 mil 732 participantes, incluidos mil 714 integrantes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El apoyo también ha incluido capacitación especializada, laboratorios forenses, unidades caninas y tecnología utilizada en investigaciones criminales.