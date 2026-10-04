Sociedad

Protección Civil Monitorea Ríos y Arroyos de Álamo, Veracruz Ante las Lluvias

Fueron informados los niveles del arroyo Estero del Ídolo y el Canal Oro Verde, entre otros, ubicados al norte del estado

Protección Civil Monitorea Cuerpos de Agua por Lluvias en Álamo, VeracruzProtección Civil Monitorea Cuerpos de Agua por Lluvias en Álamo, Veracruz. Foto: Protección Civil

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Atención en Álamo, Veracruz: niveles del río Pantepec y arroyo Estero del Ídolo bajo vigilancia. Protección Civil llama a seguir indicaciones oficiales.

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