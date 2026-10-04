Protección Civil Monitorea Ríos y Arroyos de Álamo, Veracruz Ante las Lluvias

Las autoridades de Protección Civil detallaron que vigilan de manera preventiva los cuerpos de agua para conocer sus niveles ante las lluvias en el municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado de Veracruz.

Hasta el último corte a las 15:00 horas, las autoridades informaron que los niveles del río Pantepec se mantiene en 17.1 m, siendo su escala crítica de 20. 00 m; lo que indica que está estable, con tendencia a la alza.

Mientras que el arroyo Estero del Ídolo se encuentra en 6.00 m, siendo su escala crítica de 7.00 m; sin embargo, indican que se encuentra en descenso.

El Canal Oro Verde se encuentra en el último corte en 2.40 m, siendo su escala crítica de 7.00 m; está estable, con tendencia a la baja.

El monitoreo se mantiene de manera permanente. PC exhorta a atender las indicaciones y consultar únicamente información de fuentes oficiales.