¿Dónde Tembló Hoy 3 de Octubre en México? Epicentros, Magnitud y Reporte del SSN

Durante las primeras horas de este 3 de octubre de 2026 se registraron diversos sismos en distintos puntos de México, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento de mayor magnitud registrado hasta las 10:36 horas fue de 4.1, con epicentro ubicado a 13 kilómetros al suroeste de Arcelia, Guerrero, a una profundidad de 54 kilómetros. El sismo ocurrió a las 10:36:34 horas.

Otros movimientos sísmicos se localizaron principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Colima y Jalisco.

¿Cuál es son los sismos que se han registrado este 3 de octubre?

Entre los eventos reportados por el SSN destacan los siguientes:

4.4 - Sismo se registra al suroeste de Mapastepec, Chiapas

4.0 — 144 kilómetros al sureste de Tenosique, Tabasco, a las 2:57:42 horas y con una profundidad de 10 kilómetros.

4.0 — 114 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 2:41:16 horas, con una profundidad de 16.2 kilómetros.

3.8 — 92 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a las 4:49:24 horas, con una profundidad de 30 kilómetros.

3.7 — 32 kilómetros al norte de La Mira, Michoacán, a las 4:53:50 horas, con una profundidad de 8.4 kilómetros.

3.7 — 74 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 3:01:27 horas, con una profundidad de 15 kilómetros.

3.6 — 52 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 4:04:00 horas, con una profundidad de 5 kilómetros.

3.6 — 25 kilómetros al sureste de J. Rodríguez Clara, Veracruz, a las 3:15:13 horas, con una profundidad de 123.5 kilómetros.

3.6 — 29 kilómetros al noreste de Río Grande, Oaxaca, a las 1:07:06 horas, con una profundidad de 26.5 kilómetros.

También se registraron movimientos de menor magnitud en zonas cercanas a Acapulco, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Petatlán y Ometepec, en Guerrero; Salina Cruz, Río Grande y Pinotepa Nacional, en Oaxaca; así como Casimiro Castillo, Jalisco, y Manzanillo, Colima, entre otros puntos, en el SSN de la UNAM aparece la lista completa.

En total, en el listado proporcionado por el SSN aparecen 27 movimientos sísmicos registrados durante las primeras horas del 3 de octubre, con magnitudes de entre 2.6 y 4.1.

El Servicio Sismológico Nacional señala que sus reportes incluyen la magnitud, hora, ubicación del epicentro y profundidad de los movimientos registrados.