Sociedad

¿Dónde Tembló Hoy 3 de Octubre en México? Epicentros, Magnitud y Reporte del SSN

El movimiento de mayor intensidad alcanzó 4.1 grados y ocurrió durante la mañana, mientras otros eventos se registraron desde la madrugada en distintas entidades

MapaEstos son los sismos que se han registrado este 3 de octubre en México. Foto: SSN UNAM

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Múltiples sismos en México hoy: el más intenso de 4.1 grados en Guerrero. Estos son todos los detalles del reporte del SSN y los epicentros

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