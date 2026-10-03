¿Quién era Nery Edith Nevárez González, Subdirectora Asesinada en Secundaria de Torreón?

Tras el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General 13, en Torreón, Coahuila, una docente murió y otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas estudiantes y académicos; hay dos jóvenes detenidos.

La mujer fallecida tras el ataque perpetrado el 1 de octubre, es Nery Edith Nevárez González, quien era subdirectora de este plantel educativo

¿Quién era Nery Nevárez?

Nery Nevárez tenía 56 años, de acuerdo a los directivos del plantel educativo donde era subdirectora, la docente realizaba su trabajo con dedicación, compromiso y entrega; dejó una huella en las comunidades escolares y a personas con las que coincidió en el ámbito de la educación.

Además de su labor en el plantel, familiares y compañeros mencionaron que la docente actuó para proteger la vida y la integridad de sus alumnos durante el ataque.

Familiares y amigos de Nevárez realizaron el velorio el 2 de octubre para darle el último adiós, el lugar estaba repleto de arreglos florales enviados por compañeros e integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.