¿Quién era Nery Edith Nevárez González, Subdirectora Asesinada en Secundaria de Torreón?
La docente murió tras una agresión realizada por dos personas que ingresaron al plantel escolar, aparentemente con un arma blanca y supuestos explosivos
La docente murió tras una agresión realizada por dos personas que ingresaron al plantel escolar, aparentemente con un arma blanca y supuestos explosivos
Tras el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General 13, en Torreón, Coahuila, una docente murió y otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas estudiantes y académicos; hay dos jóvenes detenidos.
La mujer fallecida tras el ataque perpetrado el 1 de octubre, es Nery Edith Nevárez González, quien era subdirectora de este plantel educativo
Nery Nevárez tenía 56 años, de acuerdo a los directivos del plantel educativo donde era subdirectora, la docente realizaba su trabajo con dedicación, compromiso y entrega; dejó una huella en las comunidades escolares y a personas con las que coincidió en el ámbito de la educación.
Además de su labor en el plantel, familiares y compañeros mencionaron que la docente actuó para proteger la vida y la integridad de sus alumnos durante el ataque.
Familiares y amigos de Nevárez realizaron el velorio el 2 de octubre para darle el último adiós, el lugar estaba repleto de arreglos florales enviados por compañeros e integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La intención de la integración de este grupo cuenta con cuatro líneas de trabajo: regular a las plataformas digitales, fortalecer el programa ABC de las Emociones, reforzar el acompañamiento familiar y regular el acceso de menores a redes sociales.