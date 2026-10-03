Seguridad

¿Quién era Nery Edith Nevárez González, Subdirectora Asesinada en Secundaria de Torreón?

La docente murió tras una agresión realizada por dos personas que ingresaron al plantel escolar, aparentemente con un arma blanca y supuestos explosivos

NeryNery Nevárez fue asesinada en el ataque en la Escuela Secundaria 13 de Torreón. Foto: Sección 35 SNTE
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