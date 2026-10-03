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¿A Qué Hora Juega México vs Estados Unidos HOY 3 de Octubre? Canales y Dónde Ver En Vivo Gratis

La Selección Mexicana se medirá ante el combinado estadounidense en una nueva edición del Clásico de Norteamérica

Selección MexicanaMéxico jugará contra Estados Unidos este 3 de octubre. Foto: X @miseleccionmx

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México y Estados Unidos se ven las caras hoy a las 8:00 PM. Sigue el partido en vivo por ViX y TUDN y vive la pasión del fútbol en el Clásico de Norteamérica

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