¿A Qué Hora Juega México vs Estados Unidos HOY 3 de Octubre? Canales y Dónde Ver En Vivo Gratis

La Selección Mexicana se enfrentará a Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de Norteamérica, en un partido correspondiente a la actual Fecha FIFA.

El encuentro comenzará a las 8:00 de la noche este 3 de octubre, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El duelo corresponde al 80º enfrentamiento entre las selecciones de México y Estados Unidos.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO?

El partido podrá seguirse en México a través de ViX y TUDN, de acuerdo con la información de transmisión disponible para el encuentro.

La Selección Mexicana llegará a este compromiso después de empatar sus dos primeros partidos de esta Fecha FIFA, ante Colombia y Perú, ambos con marcador de 1-1. Estados Unidos será su tercer rival durante esta pausa internacional.

El partido entre Estados Unidos y México comenzará a las 8:00 de la noche, por lo que los aficionados podrán prepararse para seguir en vivo una nueva edición de esta rivalidad de la Concacaf.