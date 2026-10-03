Deportes

Verstappen, a Cumplir Su Meta en Malasia: Saldrá Primero en el Circuito de Sepang

La víspera, el neerlandés afirmó que quería ganar al menos un título en el presente calendario de la F1 y parece que peleará por él en el circuito malayo

Max Vertappen consiguió su primera 'pole position' de la temporadaMax Vertappen consiguió su primera 'pole position' de la temporada. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+