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'Son Un País Hermoso', Dice Elton John en Primer Concierto de Despedida en México

Este sábado, el músico británico tendrá el segundo recital con el cual dirá adiós en forma definitiva al público mexicano

Este sábado, Elton John se despedirá para siempre de su público en MéxicoEste sábado, Elton John se despedirá para siempre de su público en México. Foto: Cuartoscuro

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