'Son Un País Hermoso', Dice Elton John en Primer Concierto de Despedida en México

Este 2 de octubre quedará sellado en la memoria de los fanáticos como el día en que el llamado Rocket Man, próximo a cumplir 80 años, se despidió de México con una explosión de clásicos.

Ni la intensa lluvia de este viernes fue capaz de frenar la icónica gira Farewell Yellow Brick, que comenzó en 2018 y tendrá como última parada a la capital mexicana.

El veterano cantante británico, ataviado con un traje blanco, demostró su incansable poder magnético con el que ha encendido los magnos recintos del mundo, cuyo recorrido musical inició en 1975 en el Dodger Stadium.

Sir Elton John hizo vibrar a sus seguidores con Benny and the Jets, una de sus canciones más emblemáticas escrita por su cómplice letrista Bernie Taupin para el álbum Goodbye Yellow Brick Road (1973).

Elton John, músico británico. Foto: Cuartoscuro

La ausencia de 14 años de Elton en México fue debido a la pandemia de COVID-19, que llevó al músico a postergar y cancelar eventos por todo el mundo.

La larga espera se desvaneció cuando al pianista de lentes gruesos color granate se le colorearon de azul los dedos con las míticas notas de Rocket Man (1972), su primer éxito pop.

La versatilidad de Elton John es parte de su trascendencia y quedó demostrada en el repertorio de esta noche, conformado por más de 24 canciones, en el que resonó Candle in the Wind, dedicada a Marilyn Monroe.

Pero también Crocodile Rock, tema que el músico dedicó a sus fans en México con un mensaje y un video en el que aparecían camisetas de la selección mexicana y trajes típicos.

"Son un país hermoso", exclamó el ganador de cinco premios Grammy.

Sus seguidores más jóvenes también disfrutaron de Cold Heart, su colaboración con Dua Lipa, mientras que los más veteranos echaron de menos Whatever Gets You Thru the Night, el tema que interpretó junto a John Lennon poco antes de su muerte en 1980.

El último suspiro del concierto estuvo cargado de fuegos artificiales en el cielo y de amor en el escenario con la interpretación de Your Song, un clásico en la historia de la música, y cuya letra es entonada en esta gira que ha recaudado un estimado de 910.4 millones de dólares.

Pero no fue el adiós definitivo de México, el cual ocurrirá este sábado 3 de octubre, en el mismo recinto de Santa Úrsula. Será ahí cuando la leyenda de Elton John quede inscrita siempre en nuestro país.

ICM