Cultura

John Malkovich Interpretará Adaptación Teatral en la Sala Nezahualcóyotl en la UNAM

El actor visita la Ciudad de México para interpretar la adaptación de un capítulo de la novela ‘Sobre héroes y tumbas’, de Ernesto Sábato

El actor John MalkovichJohn Malkovich en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Septiembre 3, 2026. Foto: Reuters | Archivo

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