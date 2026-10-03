John Malkovich Interpretará Adaptación Teatral en la Sala Nezahualcóyotl en la UNAM

El actor estadounidense John Malkovich visita México para interpretar ‘Informe sobre ciegos’, una adaptación de un capítulo de la novela ‘Sobre héroes y tumbas’, de Ernesto Sábato, en una versión musicalizada inédita en México.

Durante un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México, Malkovich indicó:

“He hecho muchas cosas que tuvieron su origen, de alguna manera, en América Latina (...) Y a Sábato siempre lo he admirado; durante mucho tiempo fui un gran lector suyo. Siempre leí mucha literatura sudamericana porque es extraordinaria”

A poco más de un mes del estreno de la cinta de Martin McDonagh ‘Wild Horse Nine’, en la que Malkovich es protagonista y favorito para alzarse con la estatuilla a Mejor Actor en los Oscar, el actor de 72 años realizará dos actuaciones en la recién reformada sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de México.

En la adaptación teatral, Malkovich interpreta a Fernando Vidal Olmos, un hombre mayor que desarrolla la convicción de que los ciegos forman parte de una conspiración secreta que gobierna el mundo y comienza una investigación obsesiva para descubrirla.

Para Malkovich, este tipo de obras experimentales tienen “mucho poder” y son una nueva forma de “conectar” con la audiencia y otras artes.

“La música viene de los huesos, no te necesita a ti ni a tu cabeza, viene de los huesos directamente. Es una forma fascinante de explorar y ver qué se puede hacer con ella más allá de escucharla”, indicó.

En esta ocasión Malkovich interpreta los textos de Sábato junto a la pianista Anastasya Terenkova, con quien participa también en el proceso de adaptación de la historia, principalmente en el aspecto sonoro.

El proceso que acompaña al monólogo será interpretado por una orquesta de cuerdas que, junto a Terenkova, interpreta el ‘Concierto para piano y orquesta de cuerdas’, de Alfred Schnittke.

‘Informe sobre ciegos’, podrá disfrutarse este sábado y domingo en la sala Nezahualcóyotl, dentro de la tercera temporada de 2026 del Festival CulturaUNAM.

Con información de EFE.

LECQ