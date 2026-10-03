Internacional

Confirman Que Copiloto de Flydubai Quería Cometer un Acto Terrorista

La Fiscalía de los Emiratos Árabes Unidos señaló que el señalado buscaba hacerse del control del vuelo que conectaba a Dubái con Tel Aviv, Israel

El copiloto intentó tomar el control del avión tras atacar al comandante del vueloEl copiloto intentó tomar el control del avión tras atacar al comandante del vuelo. Foto: Reuters

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