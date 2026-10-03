Confirman Que Copiloto de Flydubai Quería Cometer un Acto Terrorista

A tres días de la emergencia suscitada en un vuelo de Flydubai que se dirigía rumbo a Tel-Aviv con 180 pasajeros, la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) señaló que el copiloto intentaba cometer un acto terrorista.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, señaló al canal oficial de noticias WAM, que "las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai han revelado que el copiloto inició la ejecución de un acto terrorista".

Explicó que el copiloto "comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo" cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina utilizando "un hacha de emergencia" y que "intentó hacerse con el control de los mandos del avión".

El funcionario informó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Piloto Relata Ataque en Vuelo de Flydubai Hacia Israel

El canal saudí Al Arabiya -al igual que medios como CNN- afirmaron, citando a diversas fuentes informadas no identificadas, que el copiloto del avión que casi estrella el avión FZ1073 fue inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas".

El copiloto -cuya identidad responde a las siglas H.A.H (Hamam al-Hammami, según algunos medios)- abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico, según Al Arabiya, una información que contrasta con las aportadas por CNN.

La fuente de Al Arabiya añadió que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.

Según CNN, el piloto nació en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos.

Una fuente israelí dijo a CNN que el sospechoso llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses, y que había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

Lo que aún no queda claro es cómo el copiloto, que ahora se encuentra en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades, lo que supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil emiratí.

ICM