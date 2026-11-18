Luego de la polémica por el doblaje con los llamados 'star-talent', una bocanda de aire fresco ha llegado para 'Wildwood: El bosque salvaje' en su segundo fin de semana con un repunte en la taquilla mexicana, que le ha abierto la puerta en más de un centenar de salas.

Imagem Films, distribuidora de la cinta de los estudios LAIKA, dio a conocer que, durante el fin de semana, la película convocó a 125 mil espectadores y recaudó $9.6 millones de pesos.

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¿Cuánto lleva recaudado 'Wildood'?

Desde su estreno en México, el pasado 29 de octubre, 'Wildwood: El bosque salvaje' ha acumulado $53.6 millones de pesos en taquilla y 704 mil espectadores, consolidando su presencia en la cartelera nacional.

Por ello, ante la respuesta del público, se anunció que se ampliará su presencia en salas de cine, sumando 135 nuevos cines de exhibición a nivel nacional para que más fans puedan disfrutar de esta aventura en pantalla grande.

Con estas cifras, México se posiciona como el tercer mercado a nivel mundial con mayor recaudación para la cinta.

Cabe recordar que la película animada en 'stop-motion' tuvo un reestreno con una nueva versión de doblaje al español latino en los cines de México el jueves 12 de noviembre de 2026.

El anuncio se realizó luego de las críticas que recibió la primera adaptación, en la que participaron figuras del entretenimiento y creadores de contenido como Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García.

A través de un comunicado, la distribuidora informó que preparó una nueva interpretación de doblaje dirigida al público mexicano para ofrecer una alternativa a los espectadores.

La empresa aclaró que esta decisión no buscaba desacreditar ni invalidar el trabajo artístico de quienes participaron en la primera versión, la cual, aseguró, se realizó bajo los estándares creativos y profesionales establecidos.