La fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt informó que una riña con armas de fuego entre integrantes de dos familias derivó en el homicidio de cinco personas en el municipio de Chignahuapan, Puebla.

De manera preliminar se tiene conocimiento que participaron los integrantes de familias de apellido Fuentes, quienes son vecinos de San Francisco Terrerillos, contra otra familia de apellido Morales originarios de San José Corral Blanco.

La fiscal reveló que murieron padre e hijo, y primos de nombre Antonio, Alexis, Gerardo, Mauricio y Mauro, todos mayores de edad, quienes habían asistido a un baile popular.

Por su parte, el vicealmirante y secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, dijo que los cinco fallecidos pertenecían a una organización, presuntamente delincuencial.

En el lugar localizaron más de 80 casquillos de bala y las diligencias continúan hasta esclarecer el hecho.

Con información de N+

JAPR