Seguridad

Detienen a Juan 'N' 'El Moco', Expresidente Electo de Chignahuapan, Puebla

El sujeto fue arrestado en el municipio de Zacatlán en la Sierra Norte poblana por su presunta responsabilidad en delitos en materia de hidrocarburo

Detenido Juan Lira Maldonado El Moco Expresidente Municipal Electo Chignahuapan Puebla'El Moco' es señalado por ser presunto líder huachicolero en la Sierra Norte de Puebla. Foto. Facebook Juan Lira Maldonado

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Detienen a Juan 'El Moco' en Zacatlán, exlíder huachicolero y expresidente electo de Chignahuapan. Su captura por delitos de hidrocarburo marca un giro en la lucha contra el crimen.

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