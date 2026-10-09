Detienen a Juan 'N' 'El Moco', Expresidente Electo de Chignahuapan, Puebla

Juan Lira Maldonado alias ‘El Moco’, presunto líder huachicolero y expresidente municipal electo de Chignahuapan fue detenido en la Sierra Norte de Puebla.

La detención de 'El Moco' fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Zacatlán, donde se logró ubicar y detener a este objetivo prioritario.

Juan 'N' alias 'El Moco' o 'El Chaparro' era presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo; está vinculado con actividades ilícitas como robo de hidrocarburos, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud.

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Derivado de las labores de inteligencia, se sabe que operaba en diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como en diversas zonas del estado de Hidalgo.

Durante la intervención para detener al sujeto, las autoridades federales, estatales y municipales aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego.

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Juan Lira Maldonado fue presidente municipal electo del municipio de Chignahuapan, tras haber ganado las elecciones de 2024 con el partido Fuerza por México. Sin embargo, el resultado fue invalidado tras anularse las elecciones ante irregularidades en el proceso.

Es importante señalar que Juan Lira ya había sido detenido por estar presuntamente relacionado con el huachicol en 2020, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, obteniendo posteriormente su libertad.

Con información de N+

GMAZ