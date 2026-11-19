A unos días de que se lleve a cabo en la CDMX el juego de la NFL entre San Francisco y Minnesota, el quarterback Brock Purdy recordó que ya estuvo en el Coloso de Santa Úrsula y que le impresionó el fervor de los aficionados mexicanos, así que se muere de ganas por volver a ver el estadio lleno.

El partido 49ers vs Vikingos se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte a las 19:20 horas (tiempo del Centro de México) y corresponde a la semana 11 de la National Football League (NFL).

Purdy habló con entusiasmo de su anterior experiencia en la CDMX: "Hace cuatro años estuve en el partido contra Arizona en México. Aunque era suplente, me quedé totalmente impresionado por la cultura y por lo apasionados que son todos los aficionados del equipo”.

Y añadió que ahora que se ha consolidado como pasador del equipo se siente más emocionado de repetir la experiencia: “Estoy entusiasmado por volver, ahora como titular y contribuir a que nuestro equipo gane".

Conviene recordar que el 21 de noviembre del 2022 los Gambusinos, como también se le conoce a los 49ers, le ganaron 38-10 a los Cardenales de Arizona. Fue un partido que los fanáticos del equipo de San Francisco disfrutaron mucho, así que esperan ver otro triunfo ahora con Brock Purdy como quarterback estelar.

Brock, de 26 años, quiere corresponder al cariño de los fans mexicanos con una buena actuación: "Estoy realmente emocionado. Queremos inspirar a los aficionados mexicanos jugando duro durante los cuatro cuartos, haciendo que se trate del equipo, no de un individuo y poder celebrar y crear grandes recuerdos en todos ellos".

En el Estadio Banorte, San Francisco será local administrativamente hablando. Pero no sólo eso, porque en realidad el equipo tiene una gran base de seguidores en la CDMX y en todo el país, así que se espera que las gradas luzcan pintadas de color púrpura.

"Esperamos un gran ambiente. Realmente nos sentiremos como si fuera un partido en casa, que será increíble para nosotros y para los aficionados", expresó Purdy antes de agregar que ya prepara un festejo especial para los fans: "es algo que mis compañeros y yo tenemos que platicar, pero ya tendremos algo preparado. Creo que saldrá bastante bien, así que espero que a todos los aficionados mexicanos les encante".

Los 49ers de San Francisco pasan por un gran momento, están que no creen en nadie. Son líderes de la División Oeste en la Conferencia Nacional con 8 juegos ganados y 1 perdido. Además llegarán motivados luego de vencer 46-40 a los Vaqueros de Dallas en la jornada anterior.

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Con información de N+