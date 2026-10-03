Sociedad

¿Te Cortaron la Línea? Así recuperas Tu Celular con Terminación 3 Sin Perder Tu Número Ni Saldo

La CRT aclara que las líneas suspendidas aún pueden reactivarse mediante un trámite ante el operador correspondiente

CelularesAsí puede recuperar tu línea si tu número termina en 3 y no la vinculaste en septiembre. Foto: Magnific

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Si tu línea termina en 3 y fue suspendida, no te preocupes. La CRT explica cómo reactivarla sin perder tu número

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Registro de Celulares 2026: Cómo Recuperar tu Línea Terminación 3 sin Perder ni tu Número ni Saldo | N+