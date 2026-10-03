¿Te Cortaron la Línea? Así recuperas Tu Celular con Terminación 3 Sin Perder Tu Número Ni Saldo

Si tienes una línea telefónica con terminación en 3 y no realizaste la vinculación dentro del plazo establecido, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el número no ha sido cancelado ni perdido.

Para recuperar el servicio únicamente es necesario completar el proceso de registro ante la compañía telefónica correspondiente.

La CRT señala que existen dos alternativas para realizar este trámite. La primera es desde el propio celular, mediante la plataforma de la compañía telefónica. El procedimiento puede realizarse incluso si la línea se encuentra suspendida o no tiene saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos.

La segunda opción es acudir de manera presencial a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) del operador telefónico para completar el registro.

¿Dónde se puede realizar la vinculación?

Este enlace de la CRT contiene las direcciones de los sitios oficiales de las compañías telefónicas en los que puede realizarse el proceso de vinculación.

Para completar el trámite únicamente es necesario presentar una identificación oficial vigente con CURP.

La CRT también precisa que no se almacenan datos biométricos durante este proceso.

Por lo tanto, las personas usuarias cuyas líneas terminan en 0, 1, 2 o 3 y que no realizaron la vinculación dentro del periodo establecido aún pueden recuperar el servicio al completar el registro correspondiente ante su compañía telefónica.

¿Cuál es la fecha límite según el último dígito de mi celular?