Movilidad

Familiares de Valeria Bloquean Avenida Tláhuac para Exigir Avances en Su Búsqueda

La joven fue vista por última vez hace más de un mes en la Unidad Habitacional Triángulo de las Agujas 1, en Iztapalapa

Valeria, mujer desaparecida en CDMXFamiliares de Valeria realizan una protesta en el cruce de Avenida Tláhuac y Périferico Oriente para exigir su aparición. Foto: N+
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