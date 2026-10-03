Familiares de Valeria Bloquean Avenida Tláhuac para Exigir Avances en Su Búsqueda

Familiares y amigos de Valeria realizan una protesta en el cruce de Avenida Tláhuac y Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, para solicitar atención de las autoridades ante la desaparición de la joven.

Los manifestantes buscan establecer un diálogo con las autoridades y obtener información sobre las acciones emprendidas para localizarla.

Valeria fue vista por última vez hace más de un mes en la Unidad Habitacional Triángulo de las Agujas 1, en Iztapalapa.

Durante la movilización también se encuentra la madre de la joven, quien continúa con la búsqueda y solicita que el caso sea atendido por las autoridades correspondientes.

La protesta se concentra en el cruce de Avenida Tláhuac y Periférico Oriente, donde se registra presencia de familiares y amigos de Valeria.

FBPT